Suma uriașă pe care o nepoată a lui Donald Trump a dat-o pentru un apartament luxos în New York

20:20

„Don’t Look Up” a bătut un record important pe Netflix: De ce se uită lumea la filmul cu DiCaprio Don’t Look Up a polarizat rețelele sociale. Filmul regizat de Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence în distribuție, a stabilit un record de vizionare pe Netflix cu peste 150 de milioane de ore. În a doua săptămână de la lansarea pe platforma de streaming, filmul a înregistrat 152,29 de milioane de ore de vizionare, între 27 decembrie și 2 ianuarie. Astfel, el a ajuns cel mai urmărit...