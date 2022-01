Omul cu afacere în UE care face ilegal „rublă” din contul abonaților transnistreni

17:30

Companiile de microfinanțare urmează să treacă sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei, susțin autoritățile Republicii Moldova în scrisoarea adresată FMI a programului de reforme pe care ar urma să le implementeze în următoarele 40 de luni. Am modificat legislația relevantă (acțiune prealabilă) în vederea transferului către BNM a responsabilităților de reglementare și supraveghere a organizațiilor […] Articolul BANI.MD | Lovitură crâncenă pentru cămătarii de la microfinanțare. Gata cu dobânzile de 500%. Din 2023 – sub lupa BNM apare prima dată în Realitatea.md.