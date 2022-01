Noi condiții de intrare în Israel pentru cetățenii care vin din Moldova

02:30

Expunerea la niveluri nesănătoase de poluare atmosferică provoacă anual 1,8 milioane de decese în oraşe în întreaga lume, conform concluziilor a două studii publicate, săptămâna aceasta, în jurnalul The Lancet Planetary Health, relatează UPI. În plus, aproape 2 milioane de cazuri de astm în rândul copiilor la nivel global sunt asociate anual expunerii la poluarea […] Articolul Poluarea atmosferică provoacă 1,8 milioane de decese în fiecare an apare prima dată în SafeNews.