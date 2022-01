Cel mai popular website în 2021, depăşind până şi Google

TikTok a fost cel mai popular website în 2021, depăşind până şi Google, conform platformei Cloudflare, citată de Business Insider. Raportul Cloudflare, 2021 Year in Review Internet Rankings, spune căThe post Cel mai popular website în 2021, depăşind până şi Google appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres