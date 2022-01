Vaccinarea este obligatorie de azi în Italia, pentru cei peste 50 de ani

12:50

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat doi cetățeni turci, la 11 ani și, respectiv, de 6 ani de închisoare, în dosarul celei mai mari capturi de heroină din istoria Republicii Moldova. Pe piața neagră, cele 200 kg de heroină ridicate costă peste 200 000 000 de lei. Procuratura pentru Combaterea...