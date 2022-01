Mercedes-Benz se laudă cu un număr record de modele Maybach, G-Class şi AMG vândute în 2021

14:00

Startup-ul Our Next Energy (ONE) din Michigan, care dezvoltă noi tipuri de baterii, a experimentat una dintre soluțiile sale pe o Tesla Model S. S-a dovedit că electromobilul cu bateria alternativă a putut parcurge 752 mile (1.210 kilometri) în mod de exploatare real pe drumurile publice, în timp ce pe standul dinamometric a demonstrat o […]