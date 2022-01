O femeie, arestată după ce și-a transportat copilul bolnav de COVID în portbagaj, de frică să nu se infecteze

14:30

Pentru prima dată în istoria Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (1987 – 2021), un jucător a câştigat 4 premii mondiale individuale IFFHS în acelaşi an. Realizatorul performanţei din 2021 este polonezul Robert Lewandowski, scrie mediafax.ro. Robert Lewandowski, golgheterul Poloniei şi al lui FC Bayern München, a marcat un număr de 69 de