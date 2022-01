Violența sexuală nu trebuie tolerată. Participă gratuit și anonim în cadrul unui grup de suport psihologic

16:45

Goodreads, platforma online care adună experiențele cititorilor din întreaga lume sub formă de recomandări, recenzii, note, și provocări literare, și-a făcut totalul pentru anul 2021. Noi am selectat top 20 cei mai activi cititori și cele mai active cititoare din Moldova cu profiluri publice, membri și membre Goodreads, care au lăsat recenzii în urma cărților citite în acest an. Articolul Topul cititorilor și cititoarelor din Moldova care au scris cele mai multe recenzii pe Goodreads în 2021 apare prima dată în #diez.