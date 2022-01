O fetiță de 10 ani din Australia este atât de bogată încât s-ar putea pensiona la 15 ani. Este de așteptat să devină multimilionară până atunci

08:30

Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, califică drept foarte bună activitatea tuturor membrilor echipei guvernamentale și spune că nu există premise pentru remanieri. Potrivit lui Mihai Popșoi, Executivul gestionează eficient criza energetică, pandemică, economică, iar scăderea încrederii cetățenilor în Partidul Acțiune și Solidaritate, reflectată în sondaje, este una firească. Președintele fracțiunii PAS...