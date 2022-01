Eric Adams, noul primar al New York-ului, își va încasa primele trei salarii în bitcoin

Eric Adams, primarul orașului New York, a reconfirmat că își va încasa primele trei salarii sub formă de bitcoin, în contextul în care mandatul acestuia a debutat la începutul acestui an, potrivit CryptoGlobe, citat de Ziarul Financiar.

