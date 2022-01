Revoluție în Kazahstan. Scene de război, pe străzile din Almatî

18:00

„Doi ani în urmă interziceam pungile de plastic, vesela, și alte recipiente de unică folosință. În primele două luni implementarea a fost neuniformă, dar după asta oamenii s-au adaptat. Am scris la MAI, am făcut câteva sesizări, am sensibilizat presa, am depus presiune, i-am mai rușinat pe cei din guvern. Și în câteva luni s-a […]