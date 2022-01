Mesajul Maiei Sandu cu prilejul Crăciunului pe stil vechi: „Crăciunul este sărbătoarea care ne poate face mai uniți”

14:10

Poluarea atmosferică provoacă 1,8 milioane de decese în oraşe în întreaga lume, în fiecare an Expunerea la niveluri nesănătoase de poluare atmosferică provoacă anual 1,8 milioane de decese în oraşe în întreaga lume, conform concluziilor a două studii publicate săptămâna aceasta în jurnalul The Lancet Planetary Health, relatează UPI. În plus, aproape 2 milioane de cazuri de astm în rândul copiilor la nivel global sunt asociate anual expunerii la poluarea cu dioxid de azot rezultat din emisiile au...