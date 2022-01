Piața criptomonedelor a scăzut pe fondul evenimentelor din Kazahstan. 18% dintre mineri sunt în această țară

09:40

The Mail on Sunday va trebui să-i plătească ducesei de Sussex, Meghan Markle, daune pentru invadarea intimității ei prin publicarea unei scrisori private pe care i-a trimis-o tatălui ei. Meghan Markle va primi doar o liră sterlină de la Mail on Sunday pentru invadarea confidențialității. Ziarul acceptă înfrângerea și va plăti o sumă suplimentară nespecificată pentru […]