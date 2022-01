Protest în sprijinul lui Novak Djokovic, care nu este lăsat să intre în Australia

15:50

La început de an se fac tot felul de predicții. Ar trebui să fie mai bine, ne spunem noi, am suferit destul în pandemie, am acumulat suficientă experiență pentru a avea mai mult spor în 2022. Și nu poți îngrădi speranța, cea care ne ține în viață și ne motivează să cutezăm, chiar dacă știm că pragul dintre ani e mai degrabă simbolic, frontiera nu este etanșă, iar emoțiile noastre exprimă o năzuință, nu o realitate. Deși, cine știe?... ### Vezi și... ### Adrian Lupușor (Expert-Grup): prioritatea...