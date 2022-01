702 cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

20:00

O scenă cu actorul american Chris Noth a fost tăiată din episodul final al serialului "And Just Like That" (Și uite așa) pe fondul acuzațiilor de viol și hărțuire.În special, scena în care apare personajul lui Chris Noth cu Carrie Bradshaw a dispărut din ultimul episod al serialului, relatează korrespondent.net.Autorii filmului au decis să înlăture scena cu participarea sa din episodul final