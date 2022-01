Primăriţa din Truşeni şi complicii acesteia trimişi pe banca acuzaţilor

09:10

În după amiaza zilei de ieri 04 ianuarie 2022, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privinţa Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo, pe o perioadă de 60 zile. În rezultatul examinării … Articolul Alexandr Stoianoglo rămâne sub control judiciar, încă 30 de zile apare prima dată în Punctul pe i.