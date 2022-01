foto | Patru dormitoare, lift privat și vedere panoramică asupra Los Angelesului. Cât costă penthouse-ul scos la vânzare de The Weeknd

The Weeknd, unul dintre cei mai în vogă artiști ai ultimilor ani, și-a scos la vânzare apartamentul de lux achiziționat în 2019. Pentru penthouse-ul Los Angeles, artistul cere 22,5 milioane de dolari, scrie digi-life.tv. Penthouse-ul scos la vânzare de cântărețul canadian are patru dormitoare și opt băi, un lift privat și o vedere panoramică asupra … Articolul foto | Patru dormitoare, lift privat și vedere panoramică asupra Los Angelesului. Cât costă penthouse-ul scos la vânzare de The Weeknd apare prima dată în ZUGO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zugo.md