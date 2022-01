Italia impune vaccinarea obligatorie pentru persoanele de peste 50 de ani

00:30

Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului nou 2022 Dragi prieteni, 2021 a fost un an complicat, dar și un an bun. A fost un an al schimbărilor și al provocărilor, un an în care cetățenii țării noastre au demonstrat rezistență, maturitate și înțelepciune, un an în care oamenii au redevenit stăpâni în […] Articolul Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului nou 2022 apare prima dată în ER News.