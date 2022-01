Femeie de 32 de ani, răpusă de COVID-19. Crește numărul cazurilor noi de infecție

11:30

Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au câștigat câte trei titluri la campionatul național la tenis de masă, transmite IPN. Vladislav Ursu, care recent a cucerit bronzul la Europenele Under 21, s-a impus la simplu, dublu și mixt. În finală la simplu, el l-a învins fără probleme pe Evgheni Coșiug, cu... The post Vladislav Ursu și Alexandra Chiriacova au câștigat câte trei titluri appeared first on Portal de știri.