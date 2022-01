Papa Francisc: Unii nu vor să aibă copii, dar au câini şi pisici care iau locul copiilor

09:50

Valorile normale ale tensiunii arteriale la copil variază în funcție de vârstă și sex, din acest motiv folosindu-se în practica curentă tabele cu percentile, scrie medlife.ro. Astfel, definiția tensiunii arteriale (TA) normale și crescute la copil este: TA normală - TA sistolică (TAs) și diastolică (Tad) sub percentila 90 pentru vârstă și sex Prehipertensiune - TAs sau TAd peste percentila 90 (sau 120/80), dar sub percentila 95. HTA stadiul I -TAs sau TAd > sau= percentila 95, sau sub percentila...