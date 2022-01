Marea Neagră a devenit galbenă

11:00

Vremea calda, neobisnuita pentru aceste zile de ianuarie, ii scoate pe agricultori din case. Daca legumicultorii demareaza lucrarile ce vizeaza pregatirea solului si pun semintele la incoltit, in cultura mare incepe forfota pentru procurarea ingrasamintelor, mai ales ca azotul are un rol hotarator in obtinerea recoltelor dorite. Si pomicultorii lucreaza de zor cu atat mai