Conferința fracțiunii PAS din CMC: „Ion Ceban și planul său de falimentare a ÎM INFOCOM”

Welcome în 2022, dragi moldoveni! Intrăm în noul an cu acciza majorată la benzină și motorină! Cu surprize politice, de genul ANI vs CC și cele ce țin de tensiunile geopolitice din regiune care nu pot ocoli Republica Moldova. După cum am declarat anterior, anul 2022 nu va fi unul ușor. Previziunile pesimiste le cunoaștem […]