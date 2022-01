Pe scurt despre cum a fost anul 2021 pentru API

01:00

Sfârșitul de an este un bun prilej pentru a analiza lucrurile realizate, dar și a face planuri pentru un an nou. Așa au făcut 11 manageri de la redacțiile membre ale Asociației Presei Independente (API) care s-au întâlnit la un eveniment de schimb de experiență privind dezvoltarea instituțiilor media locale. Evenimentul a fost organizat de API, în perioada 22-23 decembrie 2021, în cadrul proiectului „Instruiri și transfer de bune practici pentru profesionalizarea mass-media independente”.Lipsa personalului calificat, surse de finanțare puține, managementul timpului, sunt câteva din cele mai des enumerate dificultăți cu care se confruntă managerii media în redacțiile lor. Despre cum funcționează lucrurile la redacția „Ziarul de Gardă” au povestit Alina Radu, directoare și Aliona Cenușa, manageră finanțe.„Trebuie să ieșim din tipare și încercăm să punem în aplicare diferite idei”„Am avut un plan de dezvoltare a redacției pentru ultimii trei ani și un model de monitorizare a activităților realizate și am avut succes: au crescut abonările, a crescut traficul pe pagina web, dar și numărul urmăritorilor pe paginile de pe rețele sociale. Este important să pornești de la un plan realist, să setezi clar niște scopuri: să crească tirajul publicației sau numărul vizitatorilor pe pagina web cu…