Investigație Rise.md: nouă mercenari moldoveni au fost identificați până în prezent în gruparea Wagner

12:15

Avocatul Poporului Natalia Moloșag anunță despre faptul că, la 9 decembrie, a solicitat anularea cererii de demisie depuse anterior în Parlamentul Republicii Moldova. „Decizia de a solicita anularea cererii de demisie a fost luată urmare a constatărilor controlului general asupra patrimoniului Oficiului Avocatului Poporului, desfășurat în cadrul instituției în perioada 11 octombrie – 08 decembrie ...The post Avocatul Poporului, Natalia Moloșag, anunță că nu mai vrea să demisioneze din funcție first appeared on Radio Orhei.