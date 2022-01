Ion Ceban: Trollii plătiți așteaptă și se roagă ca undeva ceva să nu meargă bine în Chișinău

12:40

Conceptul de transformare digitală a orașului Chișinău – 2030 va fi prezentat astăzi într-o conferință publică. Primarul general Ion Ceban i-a invitat pe toți doritorii la ora 14:00 în cadrul Digital Park, din capitală. „Ieri am avut și o discuție foarte bună cu expertul în IT, Wilfried Grommen. Am vorbit despre conceptul de sistematizare a […] Articolul Ceban i-a invitat pe toți doritorii la ora 14:00 în cadrul Digital Park, din capitală, la la prezentarea conceptului de transformare digitală a orașului Chișinău – 2030 apare prima dată în Știri din Moldova.