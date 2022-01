(video) Off-Road la Borsec în România – Partea 2

Autor: Constantin Mihalachi, Foto/Video: Victor Daniliuc În urmă cu ceva timp am publicat aici prima partea a reportajului de Borsec, acolo unde am fost în toamna lui 2021 pentru o mini expediție de off-road. Acum vrem să vă prezentăm a doua parte a reportajului în care puteți afla dacă am mai ajuns la destinația noastră și care […] Articolul (video) Off-Road la Borsec în România – Partea 2 apare prima dată în Autoblog.md.

