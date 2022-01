O nouă variantă de coronavirus cu 46 de mutații a fost descoperită în Franța. Ar putea fi mai contagioasă

17:10

Pentru că și-au dorit să-și surprindă fanii încă o dată, trupa Akord a decis să o facă chiar în prima zi din an. Astăzi a fost lansat un nou videoclip și mai mult de atât, piesa este cântată în limba germană. „Un nou clip, chiar din prima zi a noului an! Am răspuns provocării muzicale, […] Articolul Akord, surpriză pentru fani în prima zi din an. Un nou clip în care băieții cântă în germană (Video) apare prima dată în ea.md.