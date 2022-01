De la începutul legislaturii a XI-a Biroul permanent al Parlamentului s-a întrunit în 21 de ședințe

19:40

Declarațiile lui Igor Dodon, după audierile de la Procuratura Generală: ”M-am prezentat azi la Procuratura Generală, așa cum am promis că voi face. Am răspuns la toate întrebările procurorilor pe acel subiect din anul 2008, unde am respectat absolut toate procedurile legale în calitatea mea de membru al Guvernului în acea perioadă. Este foarte evident [...] Articolul Declarațiile lui Igor Dodon, după audierile de la Procuratura Generală apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.