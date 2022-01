Doi moldoveni, cercetați pentru braconaj cinegetic

08:20

În cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, directorul Grupului de Companii ”Horus”, Valentin Balan, a vorbit despre activitatea companiei în 2021, cum a fost anul per general pentru întreaga țară, ce fel de servicii prestează acest grup de companii „Horus”, despre atacurile publice, dar și ce așteptări are de la noul an. TRIBUNA: Se încheie anul […] Post-ul (INTERVIU) Valentin Balan, director al Grupului de Companii „Horus”: Munca profesionistă este ceea ce ne definește! apare prima dată în Provincial.