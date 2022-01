Donald Trump îşi declară susţinerea pentru Viktor Orban

10:30

”O guvernare mai proastă decât actuala, Republica Moldova nu a avut niciodată. Oamenii sunt nemulțumiți de scumpiri, de incompetența actualei guvernări, care a promovat în funcții rude, verișoare ori soții. The post Ion Ceban: Știu că toți așteaptă o alternativă de aceea, lansăm Mișcarea Alternativă Națională (MAN) appeared first on Omniapres. The post Ion Ceban: Știu că toți așteaptă o alternativă de aceea, lansăm Mișcarea Alternativă Națională (MAN) appeared first on Omniapres.