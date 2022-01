Americanii au pierdut drepturile asupra lui Winnie the Pooh

05:00

Mesele bogate si numeroase din perioada Sarbatorilor vin la pachet cu cateva kilograme in plus pentru cei care fac excese. Vestea rea este ca pe cat de usor ne ingrasam, pe atat de greu reusim sa scapam de surplusul acumulat. Nu si daca stii cum sa iti mentii sanatatea si silueta in aceasta perioada. Iti spunem care sunt secretele nutritionistilor americani pentru a trece cu bine de Sarbatori.