Declarație comună semnată de SUA, Rusia, China, Marea Britanie şi Franţa: „Un război nuclear nu poate fi câştigat”

16:30

Motivul pentru care un bărbat nu are voie să plece din Israel timp de 8.000 de ani Un cetățean australian care locuiește în Israel are interdicție de călătorie de 8.000 de ani dacă nu plătește o pensie alimentară de 1,8 milioane de lire sterline. Noam Huppert, un chimist în vârstă de 44 de ani care lucrează pentru o companie farmaceutică, nu are voie să părăsească Israelul până la 31 decembrie 9999, din cauza unui ordin de suspendare a ieșirii din 2013, pronunțat după ce fosta sa soție a intenta...