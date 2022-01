Vladimir Bolea: „Datoriile din Fondul Agriculturii sunt unicele datorii care te bucură”

18:50

In acest articol vom detalia cateva dintre cele mai importante plante pe care le puteti avea in gradina pentru a tine la distanta bolile si daunatorii. De exemplu, daca puneti oregano acesta va respinge fluturele de varza. Busuiocul il putem mentiona si pe el deoarece este printre cele mai bune plante in atragerea insectelor pradatoare. Limba mielului intareste rezistenta […] Articolul Plante care atrag insecte benefice în grădină apare prima dată în AgroTV.