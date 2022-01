7 măsuri cruciale pentru gestionarea apei în fermă

10:00

Compania Pantone LLC de design vestimentar a desemnat nuanţa Very Peri drept culoarea anului 2022. Very Peri simbolizează energia, creativitatea, imaginaţia, bucuria şi inventivitatea.Compania susţine că a ales Very Peri în contextul global actual, fiind un simbol al zeitgeist-ului şi tranziţiei spre societatea post-pandemică şi resetare. Culoarea anului 2022 – Very Peri: o nuanță de […] Articolul Culoarea anului 2022 este ”albastru brebenoc” apare prima dată în AgroTV.