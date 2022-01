Municipiul Chișinău își propune să atingă o rată de vaccinare de 70% până la sfârșitul lunii martie

21:00

Lumea a serbat intrarea în 2022, însă o țară din Africa a rămas în 2014, an în care a intrat pe 11 septembrie 2021. Etiopienii sărbătoresc începutul unui nou an pe 11 septembrie sau pe 12 septembrie dacă este un an bisect. În același timp, un an are 13 luni în Etiopia: 12 luni a câte 30 de zile și a 13-a, ultima, de 5 zile (6 zile în anii bisecți). Timpul se calculează și el diferit, ziua de 24 de ore fiind împărțită în 2 bucăți de câte 12 ore, începând cu 6 dimineața. Astfel, mijlocul zilei și...