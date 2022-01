Boris Gîlca devine șef al Direcției generale asistență medicală și socială

10:00

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, susține că oricât de nemulțumiți am fi de starea drumurilor, acești oameni, care lucrează la deszapezire, merită toată aprecierea noastră. VIDEO / Singura The post Spînu: Trebuie să fim sinceri, statul încă nu este pregătit appeared first on Omniapres. The post Spînu: Trebuie să fim sinceri, statul încă nu este pregătit appeared first on Omniapres.