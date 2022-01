Peste 338.000 de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova

09:10

Femeia care a lăsat pedagogia și a ajuns să activeze în domeniul IT Femeile câștigă teren și în domeniul IT, care până nu demult era unul predominat de bărbați. Printre exploratorii rețelei virtuale este și Tatiana Gâlcă din Chișinău. După o perioadă de activitate pe tărâmul pedagogic, fiind profesoară de matematică, tânăra a ajuns să muncească la o companie internațională din sectorul tehnologiilor informaționale. „Deoarece matematica este direct legată de domeniul IT, a fost ușoară tranziția,...