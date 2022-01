Peste 338 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Moldovei

08:50

Ambasadorul Chinei în Republica Moldova, Yan Wenbin, se declară convins că sub conducerea comună a inițiativei „O Centură, Un Drum”, ai liderilor Chinei și ai Republicii Moldova, cooperarea pragmatică bilaterală va continua să se aprofundeze, așa încât cele două state și popoare să beneficieze de ea în continuu. Un mesaj... The post Ambasadorul Chinei a sosit la Chișinău: Aștept cu nerăbdare ca relațiile chino-moldave să atingă un nou nivel appeared first on Portal de știri.