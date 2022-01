Portofoliul de credite în sectorul bancar s-a majorat cu 20 la sută

23:10

Un cutremur cu magnitudine 5,4 s-a produs duminică în largul insulei grecești Creta, informează Reuters. Momentan nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit Institutului Geologic al țării. Seismul a avut loc la adâncimea de 6,3 kilometri, a mai precizat Institutul Geocolgic. Cutremurul, care a avut loc la ora locală...