Marea Britanie a înregistrat cea mai călduroasă zi de Anul Nou

16:50

Președintele USM Teo Chiriac: „2021 a fost un an greu pentru scriitori” Anul 2021 a fost un an greu pentru scriitori. „În acest an i-am pierdut pe colegii noștri de breaslă Nicolae Dabija, Ioan Mânăscurtă, Mihail Gh. Cibotaru, Ion Ciocanu, Efim Josanu, Tudor Colac, Grigore Botezatu, Ion Vicol, Vlad Olărescu, Ion Bradu, Pavel Pelin și Gheorghe Chiriță”, a afirmat președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Teo Chiriac, citat de Moldpres. În pofida restricțiilor impuse de pandemie, în luna sept...