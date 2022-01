Statistica zilei: 168 de cazuri de COVID-19, raportate în ultimele 24 de ore

14:20

La începutul noului an, Replica Media, chiar dacă are mai puțin de un an de la lansare, face bilanțul lui 2021, un an în care abia s-a lansat. Din luna mai și până azi, potrivit datelor Google Analytics, site-ul nostru a adunat peste 785 de mii de vizitatori unici și peste 2 milioane de afișări.