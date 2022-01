Pe banii noștri: Calendarul politic al anului 2021

14:00

Toamna 2021 vine cu proiecte unice și creative pentru tinerii din țară. În octombrie 2021 echipa CIDP Anima a lansat pentru tinerii din 3 regiuni din nord inițiativa "YOUthCATalizator – contul activ al tinerilor antreprenori". Proiectul are drept scop dezvoltarea a trei spații de abilitare economică, socializare și dezvoltare personală în satele din nordul țării. […]