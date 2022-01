Un bărbat dat dispărut de soția sa oarbă a fost găsit împușcat mortal în pat

08:20

Anul 2022 a început în China cu restricţii severe, deși țara are doar 166 de cazuri noi de Covid în 24 de ore Noul an 2022 a început în China sub incidenţa mai multor restricţii severe, care au fost adoptate din cauza pandemiei de coronavirus, deși țara a înregistrat la ultima raportare zilnică doar 166 de cazuri noi de Covid, un număr foarte mic în comparaţie cu cifrele de pe plan internaţional. Mai multe oraşe chineze au anulat focurile de artificii şi o serie de festivităţi importante, inclus...