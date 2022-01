46 de milioane de bebeluși de sex feminin, avortați forțat în India, în ultimii 50 de ani

15:30

Irina și Serghei Kovalsky, membrii formației ,,Lume", au întâmpinat Noul An împreună cu familia lor. Dacă în fiecare an, Revelionul îi găsea în scenă sau la muncă, în acest an ...