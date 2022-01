Perdanţii anului 2021: Averea a zece miliardari a scăzut cu 152 mld. dolari în 2021

21:00

Sunt încrezătoare că în șase luni un an vom vedea și persoane extrădate, dar și progrese semnificative în recuperarea unor active, a declarat premierul Natalia Gavrilița la emsiunea „Moldova în Direct” de la Moldova 1. Ducem o diplomație activă pentru ca aceste persoane să ajungă în căutare internațională. Am vrut să ne asigurăm că în […] Articolul Gavrilița promite că în maxim un an artizanii jafului bancar vor ajunge la răcoare apare prima dată în Bani.md.