Observator

15:15

Partidul Șor a fost lipsit de suport financiar din partea statului, transmite MOLDPRES. Autoritatea electorală centrală a decis, în ședința de astăzi, lipsirea formațiunii politice de alocații financiare din partea statului pentru o perioadă de un an. Lipsirea de alocații vine ca urmare a sancțiunilor aplicate anterior sub formă de avertisment de către Comisia Electorală ...The post CEC a lipsit de ajutor financiar Partidul Șor first appeared on Radio Orhei.