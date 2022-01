Colinde de la Cosăuți la Concursul „Colindul și Cântecul de stea – rădăcini și tradiții” / VIDEO

10:20

Președintele R.Moldova, Maia Sandu, a venit un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou și susține că în 2022 va continua proiectul de reconstruire a țării. ”Dragi prieteni, 2021 a fost un an complicat, dar și un an bun. A fost un an al schimbărilor și al provocărilor, un an în care cetățenii țării noastre […] Post-ul Mesajul de felicitare, cu ocazia Anului Nou, a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.