Începând de astăzi, se va introduce pensia anticipată pentru stagiu lung: bărbații se vor putea pensiona anticipat dacă au 39 de ani de stagiu contributiv, iar femeile – 35 de ani și 6 luni

2021 a fost anul schimbărilor. Am dus, în continuare, cea mai importantă bătălie – cea pentru viață. În acest an am continuat lupta cu pandemia. Am primit primele vaccinuri anti-COVID-19. Tot în acest an am avut alegeri parlamentare anticipate care au schimbat clasa politică din R. Moldova și au dat un nou guvern. Mai mulți...