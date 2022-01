(doc) În anul 2021, peste 140 de moldoveni au renunțat la cetățenia Republicii Moldova, iar 23 de persoane au obținut-o

12:15

În pragul sărbătorilor de iarnă, pentru al treilea an consecutiv, banca a lansat campania „Cardul – un cadou deosebit sub brad pentru copilul tău”, iar, de data aceasta, inspirați de posibilitatea de a oferi elevilor șansa de a deveni posesorii primului card personal din viață, Cardul pentru elevi (7+ ani), și de a primi un cadou nemaipomenit sub brad, a fost lansat, în parteneriat cu Agora, un nou episod al emisiunii „Copiii știu mai bine”. Articolul Cardul pentru elevi de la FinComBank, un cadou deosebit sub brad pentru copilul tău apare prima dată în #diez.