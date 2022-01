Crina are mare nevoie de ajutorul nostru! Fetița vrea să audă și să fie auzită – #Faptabunamultaduna

Nu există început de an mai binecuvântat decât cel în care am contribuit cu o mică donație pentru cei mai triști decât noi. În continuarea Campaniei de Crăciun, pe care am lansat-o acum aproape două săptămâni, astăzi venim cu povestea Crinei Șalari, o fetiță veselă, care deși nu aude și nici nu vorbește, adoră desenul […] Articolul Crina are mare nevoie de ajutorul nostru! Fetița vrea să audă și să fie auzită – #Faptabunamultaduna apare prima dată în ea.md.

